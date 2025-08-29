БЖД намерена заключить контракт с заводом Stadler на поставку 65 поездов. Подробности озвучил первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич, пишет sb.by.
Хорошевич, говоря про взаимодействие со Stadler уточнил, что данная компания намерена поставить в том числе и поезда для межрегиональных линий.
— На этой неделе заключаем контракт на производство моторвагонного подвижного состава — как электро-, так и дизель-подвижного состава, — отметил заместитель начальника БЖД.
По его словам, они будут направлены на внутриреспубликанское сообщение как региональные экономкласса, межрегиональные бизнес-класса, городское движение. Заместитель начальника обратил внимание на то, что технику будут производить в Беларуси.
— По контракту предполагается 65 единиц: 30 электропоездов и 35 дизель-поездов. Stadler продолжает работать в Беларуси. Да, есть сложности с поставкой комплектующих, но мир же не зациклен на Европе и каких-то определенных производителях, — подчеркнул Александр Хорошевич.
