БЖД намерена заключить контракт с заводом Stadler на поставку 65 поездов

Stadler заключает с БЖД крупный контракт на поставку 65 поездов.

Источник: Комсомольская правда

БЖД намерена заключить контракт с заводом Stadler на поставку 65 поездов. Подробности озвучил первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич, пишет sb.by.

Хорошевич, говоря про взаимодействие со Stadler уточнил, что данная компания намерена поставить в том числе и поезда для межрегиональных линий.

— На этой неделе заключаем контракт на производство моторвагонного подвижного состава — как электро-, так и дизель-подвижного состава, — отметил заместитель начальника БЖД.

По его словам, они будут направлены на внутриреспубликанское сообщение как региональные экономкласса, межрегиональные бизнес-класса, городское движение. Заместитель начальника обратил внимание на то, что технику будут производить в Беларуси.

— По контракту предполагается 65 единиц: 30 электропоездов и 35 дизель-поездов. Stadler продолжает работать в Беларуси. Да, есть сложности с поставкой комплектующих, но мир же не зациклен на Европе и каких-то определенных производителях, — подчеркнул Александр Хорошевич.

Кстати, Stadler рассказал, когда перезапустит завод под Минском.

Ранее БЖД рассказала, что сделано с 50 станциями и остановками поездов в Беларуси.

