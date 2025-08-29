Ричмонд
Нелегальная батутная арена закрылась в Ленинском районе Крыма

В селе Глазовка после рейда остановлена работа батутной арены.

Источник: Алексей Игнатенко/Tg

После проверки Гостехнадзора Крыма вместе с прокуратурой в селе Глазовка Ленинского района приостановили работу батутной арены, расположенной на территории страусиной фермы «Экзотик». Об этом рассказал главный государственный инженер-инспектор Республики Крым Алексей Игнатенко.

«На незарегистрированных в Гостехнадзоре батутах предоставлялись услуги развлекательного характера с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации», — отметил Игнатенко.

Посетители аттракциона не раз жаловались на его работу. Суд уже привлекал индивидуального предпринимателя, который управляет им, к административной ответственности, но он вновь нарушил требования безопасной эксплуатации развлекательного объекта. По выявленным нарушениям проводят межведомственную работу.