Нелегальная батутная арена закрылась в Ленинском районе Крыма

Посетители аттракциона не раз жаловались на его работу. Суд уже привлекал индивидуального предпринимателя, который управляет им, к административной ответственности, но он вновь нарушил требования безопасной эксплуатации развлекательного объекта. По выявленным нарушениям проводят межведомственную работу.