Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем сделают беспилотным, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».
«Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, и управлять этим поездом будет искусственный интеллект», — сказал он.
Сборка такого состава начнется в ближайшие дни, добавил Белозеров.
Самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час, создают специально для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Он получил название «Белый кречет». Его строительством занимается завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027-го на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери.
Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.