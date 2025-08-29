Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным

Запуск первого этапа сети высокоскоростной железнодорожной магистрали намечен на 2028 год. Она объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения. Путь из центра Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут.