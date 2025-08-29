В Омске школьные чаты переведут на платформу Max

С 1 сентября в Москве все школьные родительские чаты будут переведены на платформу Max, как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.
Как выяснил портал Om1 Омск, в омских школах также планируется перевод школьных чатов на эту платформу, однако это будет носить рекомендательный характер. Информацию об этом Om1 Омск подтвердила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Max — это российский мессенджер, разработанный компанией VK, который был выпущен в 2025 году и на данный момент находится на стадии бета-тестирования. Платформа разрабатывается как универсальное приложение, которое, помимо обмена сообщениями и голосовой связи, предоставляет пользователю доступ к государственным услугам, цифровому удостоверению личности, усиленной электронной подписи и возможностям для совершения платежей.