Все школы Челябинской области готовы к приёму учеников 1 сентября

Напомним, до начала учебного года в школах остаётся несколько дней. Уже в понедельник, 1 сентября, дети отправятся на линейки. Для кого-то из них она будет первой, для выпускных классов станет началом подготовки к государственным экзаменам и поступлению в вузы и колледжи. Как лучше провести этот день с детьми, нужно ли потом помогать им с домашним заданием и как не превратить этот процесс в семейные скандалы, почему «мемы» про поборы в школах могут оттолкнуть от учёбы и как помочь старшекласснику настроиться на ЕГЭ? Об этом мы поговорили с семейным клиническим психологом, кризисным психологом Татьяной Помрясиной.