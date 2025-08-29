Все школы Челябинской области готовы к приёму учеников 1 сентября

— Все приёмку прошли, ремонты завершены. В этом году проходили не только капитальные ремонты, но и в течение летнего периода многие школы проводили текущие ремонты. Приёмочные комиссии выезжали, всё посмотрели. Образовательные организации, в которых у нас 1 сентября начнётся учебный процесс, готовы, все акты подписаны. Всё ведётся в плановом режиме, — подчеркнул он.
Заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Антон Васильев рассказал, что они организовывали работу по приёму учреждений образования к новому учебному году. Были проведены профилактические визиты во всех учреждениях. Их в городе порядка 2,5 тысяч. Небольшие претензии были только к семи из них.
— У нас есть действующие предписания с не устранёнными нарушениями, но они не глобальные, на безопасность образовательного процесса напрямую не влияют. Также учреждения у нас допущены, — отметил он изданию chel.aif.ru.
В области есть 18 школ, которые находятся за нормативным временем прибытия пожарных подразделений. Для защиты таких учреждений выставляются дополнительные пожарные посты. 33 образовательные организации имеют четвёртую или пятую степени огнестойкости. Это старые здания, которые построены с использованием деревянных конструкций. Но проводится модернизация зданий и вопросов к ним нет.
За последние три года почти в 800 образовательных учреждениях области была модернизирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В этом году её отремонтируют в 114 учреждениях, в 46 из них работы уже завершены. В целом обновить систему во всех школах планируют за два-три года.
— В целом приёмка прошла на довольно высоком уровне. По нашим требованиям все учреждения готовы принять детей, — добавил Антон Васильев.
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова рассказала, что к началу учебного года школам было выдано 226 предписаний при выявлении нарушений санитарных требований. Образовательные учреждения все недостатки устранили.
— У нас есть семь школ, которые не имеют централизованного водоснабжения. Есть, конечно, проблемы по увеличению наполняемости в школах. Здесь вопрос может решаться только путём строительства новых школ, — подчеркнула она.
Напомним, до начала учебного года в школах остаётся несколько дней. Уже в понедельник, 1 сентября, дети отправятся на линейки. Для кого-то из них она будет первой, для выпускных классов станет началом подготовки к государственным экзаменам и поступлению в вузы и колледжи. Как лучше провести этот день с детьми, нужно ли потом помогать им с домашним заданием и как не превратить этот процесс в семейные скандалы, почему «мемы» про поборы в школах могут оттолкнуть от учёбы и как помочь старшекласснику настроиться на ЕГЭ? Об этом мы поговорили с семейным клиническим психологом, кризисным психологом Татьяной Помрясиной.
Больше полезного на эту тему ищите на «Пчеле» по тегу «1 сентября».