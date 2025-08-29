В Иркутской области снижается активность клещей

Так что расслабляться рано. Погода сейчас обманчива, то дождь, то солнце, а клещи все еще сидят в траве и поджидают свою возможность. Поэтому если соберетесь на шашлыки или просто на прогулку в лес, не забывайте про простые правила: одевайтесь плотно, используйте специальные спреи и постоянно осматривайте себя и детей.