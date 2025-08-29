В Иркутской области снижается активность клещей

Ну вот, похоже, клещи потихоньку начинают отступать. За последнюю неделю, с 22 по 29 августа 2025 года, от их укусов пострадало 107 жителей Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Но если посмотреть на всю картину с начала весны, то цифры все равно серьезные. В больницы и медпункты области уже обратились больше 16,5 тысяч человек! Из них 131 человеку поставили диагноз «клещевой боррелиоз», 93 — «клещевой энцефалит», и еще шестерым — «клещевой риккетсиоз», — рассказывают в пресс-службе Управления.
Так что расслабляться рано. Погода сейчас обманчива, то дождь, то солнце, а клещи все еще сидят в траве и поджидают свою возможность. Поэтому если соберетесь на шашлыки или просто на прогулку в лес, не забывайте про простые правила: одевайтесь плотно, используйте специальные спреи и постоянно осматривайте себя и детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что масштабная вакцинация против гриппа стартовала в Приангарье.