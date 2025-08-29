Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Белоусов: до 80% меда в магазинах не соответствуют требованиям к продукту

До 60−80% меда в магазинах не соответствует требованиям к натуральному продукту — он подменяется сиропами или теряет полезные свойства при переработке.

Источник: Unsplash.com

Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, нередко продукт перерабатывают при высоких температурах и он теряет ферменты и полезные вещества.

«В пчеловодстве используют антибиотики и пестициды, а при массовом разведении пчел их подкармливают сиропом. Все это снижает качество. В результате настоящий мед становится дефицитом и рискует остаться доступным только тем, кто знает, где его искать», — отметил специалист.

До этого Белоусов рассказал, как отличить натуральный мед от подделки. По его словам, на глаз это сделать практически не возможно, однако есть простые тесты, например, поместить каплю меда в воду. Натуральный продукт растворяется медленно, сначала комком.