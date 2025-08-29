Врач Белоусов: до 80% меда в магазинах не соответствуют требованиям к продукту

«В пчеловодстве используют антибиотики и пестициды, а при массовом разведении пчел их подкармливают сиропом. Все это снижает качество. В результате настоящий мед становится дефицитом и рискует остаться доступным только тем, кто знает, где его искать», — отметил специалист.