В Новосибирске продали квартиру экс-замдиректора клиники Мешалкина за 55,7 млн рублей

Квартира была приобретена Покушаловым ещё в 2015 году за 37 млн рублей и оформлена на родственницу супруги. После того как кардиохирург оказался фигурантом уголовного дела о хищениях в клинике Мешалкина, прокуратура добилась изъятия имущества в доход государства.