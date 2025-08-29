В Новосибирске продали квартиру экс-замдиректора клиники Мешалкина за 55,7 млн рублей

Элитное жильё бывшего заместителя главы центра Мешалкина Евгения Покушалова ушло с молотка только с четвёртой попытки.
Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области реализовало на аукционе двухуровневую квартиру в Академгородке, которая ранее принадлежала экс-замдиректора ФБГУ НИМЦ им. Мешалкина Евгению Покушалову. Объект выставлялся на торги несколько раз и был продан лишь с четвёртой попытки, сообщает Прецедент.
Жильё площадью 267 квадратных метров находится в 15-этажном доме на проспекте Академика Коптюга. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель, цена сделки составила 55,73 млн рублей.
Квартира была приобретена Покушаловым ещё в 2015 году за 37 млн рублей и оформлена на родственницу супруги. После того как кардиохирург оказался фигурантом уголовного дела о хищениях в клинике Мешалкина, прокуратура добилась изъятия имущества в доход государства.
Напомним, в 2021 году суд признал Евгения Покушалова виновным в растрате в особо крупном размере — речь шла о 1,9 млрд рублей при госзакупках. Экс-замдиректора медцентра приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу. Позже он вышел на свободу условно-досрочно.