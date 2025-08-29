Подавляющее большинство жителей Омска покупают одежду на распродажах

Подавляющее большинство омичей покупают вещи по акции, причем в основном это одежда и обувь, сообщила сегодня, 29 августа, пресс-служба онлайн-платформы объявлений Авито.
«Результаты опроса показали, что 9 из 10 жителей Омска принимают участие в распродажах, чтобы сэкономить. Из них 19% покупают по скидкам практически все вещи — чаще это женщины (против 10% мужчин). Последние как раз чаще не интересуются распродажами совсем (17% против 9% женщин). По акциям жители Омска чаще всего покупают повседневную одежду — например, футболки, свитеры и джинсы (58%), а также обувь (36%) и верхнюю одежду (35%). Еще в пятерке лидеров представлены электроника и гаджеты (33%) и товары для дома и ремонта (26%). Последние две категории чаще интересуют мужчин», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Еще из любопытной статистики покупок жителей региона, можно отметить тот факт, что 60% омичей ищут на скидках вещи на следующий сезон и таким образом стараются выгодно и заблаговременно подготовить свой гардероб к новому времени года. Также примечательным фактом является, что большинство омичей и укладывается в 10 000 рублей, а в среднем на распродажи у опрошенных уходит 24 000 рублей в год.