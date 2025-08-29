Подавляющее большинство жителей Омска покупают одежду на распродажах

«Результаты опроса показали, что 9 из 10 жителей Омска принимают участие в распродажах, чтобы сэкономить. Из них 19% покупают по скидкам практически все вещи — чаще это женщины (против 10% мужчин). Последние как раз чаще не интересуются распродажами совсем (17% против 9% женщин). По акциям жители Омска чаще всего покупают повседневную одежду — например, футболки, свитеры и джинсы (58%), а также обувь (36%) и верхнюю одежду (35%). Еще в пятерке лидеров представлены электроника и гаджеты (33%) и товары для дома и ремонта (26%). Последние две категории чаще интересуют мужчин», — говорится в сообщении пресс-службы компании.