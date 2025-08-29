Ракова заявила об отсутствии дефицита кадров среди педагогов в Москве

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дефицита кадров среди педагогов в Москве нет, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.
«Дефицита кадров у нас нет. На сегодняшний день в Московском образовании работают 100 тысяч педагогов, из них 55 тысяч учителей и 12 тысяч молодых учителей… все кадровые потребности на сегодняшний день в городе закрыты», — сказала Ракова, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что в этом году небольшой прирост учеников на всех уровнях образованиях. На 10 тысяч детей больше стало в детских садах, на 40 тысяч детей в школах, и на 10 тысяч детей в колледжах.
«Мы видим обновление кадрового состава педагогического. Мы видим интерес со стороны молодежи, что очень радует. Мы видим интерес не только со стороны выпускников педагогических вузов, но и технических вузов, это МФТИ, Бауманка. Очень много ребят приходит в школу сначала для того, чтобы вести кружки, а потом остаются в качестве преподавателей», — добавила Ракова.