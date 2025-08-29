Ракова заявила об отсутствии дефицита кадров среди педагогов в Москве

«Мы видим обновление кадрового состава педагогического. Мы видим интерес со стороны молодежи, что очень радует. Мы видим интерес не только со стороны выпускников педагогических вузов, но и технических вузов, это МФТИ, Бауманка. Очень много ребят приходит в школу сначала для того, чтобы вести кружки, а потом остаются в качестве преподавателей», — добавила Ракова.