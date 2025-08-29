В Самарской области обновят свыше 170 км дорог к учебным заведениям

Подчеркивается, что специалисты проводят ремонт и на региональных дорогах. Так, в высокой стадии готовности находятся трассы, расположенные вдоль гостевых маршрутов областного центра. Речь идет о Московском, Красноглинском и Волжском шоссе. С началом учебного года по ним проедут тысячи иногородних студентов. Также специалисты завершают работы на дорожных объектах, расположенных в районах Самарской области. Например, в Красноярском районе отремонтирована трасса «Урал» — Светлый Ключ. Ее протяженность — 7,43 км. По этой дороге курсируют школьные автобусы.