В Самарской области обновят свыше 170 км дорог к учебным заведениям

Свыше 170 км трасс, ведущих к образовательным учреждениям, отремонтируют в этом году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основные работы на большинстве объектов завершат к 1 сентября, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Например, в столице области уже обновили улицу Маяковского. Рядом с ней располагаются Самарский колледж строительства и предпринимательства и школа № 81. Также на финальной стадии ремонта находится улица Льва Толстого. Она ведет к детской центральной музыкальной школе, Дворцу культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина и ряду других учреждений.
Подчеркивается, что специалисты проводят ремонт и на региональных дорогах. Так, в высокой стадии готовности находятся трассы, расположенные вдоль гостевых маршрутов областного центра. Речь идет о Московском, Красноглинском и Волжском шоссе. С началом учебного года по ним проедут тысячи иногородних студентов. Также специалисты завершают работы на дорожных объектах, расположенных в районах Самарской области. Например, в Красноярском районе отремонтирована трасса «Урал» — Светлый Ключ. Ее протяженность — 7,43 км. По этой дороге курсируют школьные автобусы.
По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в 2025 году была отремонтирована трасса к селу Большая Глушица. Там расположены общеобразовательная школа и два детских сада. Их тоже должны обновить к началу учебного года.
Ремонт трасс, ведущих к образовательным учреждениям, выполняется комплексно. Специалисты не только реконструируют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерное и пешеходное ограждения, знаки и светофоры, наносят разметку. А в некоторых населенных пунктах в ходе работ уложат тротуары и установят опоры наружного освещения. Такие работы проведут, например, в Большой Глущице.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.