Многодетные родители из Братска награждены орденом «Родительская слава»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «Родительская слава» Олега Александровича и Юлию Владимировну Воробьевых. Это родители в многодетной семье из Братска, в которой девять детей. Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор Приангарья Игорь Кобзев, передает ИА «ТК Город».

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

Уникальность этой супружеской пары в том, что многодетность — их семейная традиция: Олег Александрович родился в семье, в которой было 9 детей, Юлия Владимировна — в семье с 11 детьми. Семья Воробьевых активно помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также семьям участников СВО, — написал Игорь Кобзев.

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Награду вручают гражданам России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Награду получают родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

Также указом президента России медалью ордена «Родительская слава» награждены Петр Владимирович и Светлана Александровна Атутовы из поселка Новонукутский. Они воспитывают пятерых детей.