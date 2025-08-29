Многодетные родители из Братска награждены орденом «Родительская слава»

Уникальность этой супружеской пары в том, что многодетность — их семейная традиция: Олег Александрович родился в семье, в которой было 9 детей, Юлия Владимировна — в семье с 11 детьми. Семья Воробьевых активно помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также семьям участников СВО, — написал Игорь Кобзев.
Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 году. Награду вручают гражданам России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Награду получают родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.
Также указом президента России медалью ордена «Родительская слава» награждены Петр Владимирович и Светлана Александровна Атутовы из поселка Новонукутский. Они воспитывают пятерых детей.