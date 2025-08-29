В Новосибирске прощаются с экс-министром строительства Иваном Шмидтом

Напомним, что о его смерти стало известно 27 августа. Шмидт большую часть своей карьеры провел в Новосибирске, начиная с работы в администрации Советского района в 2001 году и заканчивая должностью министра строительства Новосибирской области с 2014 года. В декабре 2021 года он ушел из министерства, сосредоточившись на проекте ЦКП «СКИФ».