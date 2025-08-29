В Новосибирске прощаются с экс-министром строительства Иваном Шмидтом

В Новосибирске 29 августа в 14:00 в «Крематории Закаменском» началась церемония прощания с бывшим министром строительства Новосибирской области Иваном Шмидтом. Журналисты Сиб.фм находятся на месте события.
Прощальная служба продлится до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 78, в большом зале «Крематория Закаменского».
Как рассказывает охрана, ожидается около 400 человек, многие начали приходить заранее. По словам одной из родственниц, Иван Шмидт скончался внезапно от инсульта, что стало неожиданностью для всех.
На церемонии прощания также присутствуют высокопоставленные лица, включая министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, сенатора Владимира Городецкого и заместителя губернатора региона Константина Хальзова.
Отмечается, что у Ивана Шмидта осталось двое сыновей.
Напомним, что о его смерти стало известно 27 августа. Шмидт большую часть своей карьеры провел в Новосибирске, начиная с работы в администрации Советского района в 2001 году и заканчивая должностью министра строительства Новосибирской области с 2014 года. В декабре 2021 года он ушел из министерства, сосредоточившись на проекте ЦКП «СКИФ».