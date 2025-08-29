В Новосибирске на «Днях архитектуры» обсудили будущее городской среды

Организаторы в этом году сделали акцент на истории: с помощью нейросетей «оживили» портреты значимых фигур 1920−1930-х годов — архитектора Андрея Крячкова и инженера Юрия Кондратюка. Многие старые изображения оказались повреждены, поэтому главной задачей стало их восстановление, рассказала продюсер проекта Анна Динельт. В октябре портреты этих деятелей появятся на городских билбордах.