В Новосибирске на «Днях архитектуры» обсудили будущее городской среды

На форуме «Дни архитектуры» эксперты представили новые градостроительные идеи, вспомнили архитекторов прошлого и подвели итоги национального рейтинга «Золотая капитель».
В Новосибирске проходит второй форум «Дни архитектуры», приуроченный к 100-летию присвоения городу статуса столицы Сибири. Архитекторы, урбанисты и представители строительной отрасли обсуждают ключевые тренды и вызовы, с которыми сталкивается мегаполис, пишет АиФ-Новосибирск.
Организаторы в этом году сделали акцент на истории: с помощью нейросетей «оживили» портреты значимых фигур 1920−1930-х годов — архитектора Андрея Крячкова и инженера Юрия Кондратюка. Многие старые изображения оказались повреждены, поэтому главной задачей стало их восстановление, рассказала продюсер проекта Анна Динельт. В октябре портреты этих деятелей появятся на городских билбордах.
Форум открыл председатель новосибирского отделения Союза архитекторов Пётр Долнаков. Он отметил, что при застройке новых районов важно избегать хаотичности и формировать целостный архитектурный облик. Участники встречи подчеркнули, что в нынешних экономических условиях особое значение имеет комплексный подход к градостроительным решениям.
В рамках программы подвели итоги 29-го национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель», который проводится в Новосибирске с 1996 года.
Отдельный блок обсуждений был посвящён концепции водно-зелёного каркаса города — системе природных и озеленённых пространств, которая должна обеспечить Новосибирску комфортную среду. Как подчеркнула Светлана Гижицкая, руководитель отдела благоустройства и озеленения «Проектной дирекции», гармоничное сосуществование природы и городской инфраструктуры становится ключевым условием качественной жизни в мегаполисе.