Как воронежцам проводить уходящее лето

30 августа.
Никитинский театр.
18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+
Театр «Кот».
16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+
Кольцовский сквер.
18:00 | Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада» | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+
Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
Выставка «Памятники Костенок. Стоянка Костенки 1: древнейшие слои» | 6+
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
31 августа.
Никитинский театр.
18:00 | «Вертинский» | 12+
Театр «Кот».
14:00 | «Пока мы здесь» | 12+
18:00 | «Алхимики» | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+
Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
18:00 | Концерт «Рок-хиты и джаз- мануш» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
Выставка «Памятники Костенок. Стоянка Костенки 1: древнейшие слои» | 6+
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+