Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как воронежцам проводить уходящее лето

Рассказываем о главных событиях Воронежа и области.

Источник: АиФ Воронеж

30 августа.

Никитинский театр.

18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+

Театр «Кот».

16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+

Кольцовский сквер.

18:00 | Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада» | 6+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+

Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+

14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

Выставка «Памятники Костенок. Стоянка Костенки 1: древнейшие слои» | 6+

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

31 августа.

Никитинский театр.

18:00 | «Вертинский» | 12+

Театр «Кот».

14:00 | «Пока мы здесь» | 12+

18:00 | «Алхимики» | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+

Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

18:00 | Концерт «Рок-хиты и джаз- мануш» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+

13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

Выставка «Памятники Костенок. Стоянка Костенки 1: древнейшие слои» | 6+

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+