Полоксамер 188 улучшает восстановление после химиотерапии

Последующие наблюдения показали, что уже через неделю прием полоксамера 188 привел к значительному увеличению уровня гемоглобина, росту концентрации других ключевых веществ в составе крови, а также нормализации работы генов G-CSF и TNFa, связанных с кроветворением и работой иммунитета в клетках костного мозга. Это говорит о том, что данный полимер обладает значительным потенциалом в качестве средства для коррекции сбоев, вызванных химиотерапией, подытожили ученые.