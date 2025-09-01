Более половины россиян против дополнительных ограничений на продажу алкоголя: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Более половины россиян (53%) считают, что вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков в России не нужно, и действующих мер достаточно. 22% занимают противоположную позицию и выступают за введение новых ограничений. 13% думают, что дополнительные ограничения скорее не нужны, а 11% — наоборот, что скорее нужны, чем нет. Еще 2% затруднились с ответом.
Влияние новых ограничений на уровень потребления алкоголя
По мнению 68% респондентов, которые выступают против введения дополнительных ограничений, новые меры не повлияют на уровень потребления алкоголя. 19% считают, что дополнительные ограничения приведут к росту потребления, 7% полагают, что потребление алкоголя незначительно снизится, 5% — что, наоборот, незначительно вырастет, а 0,3% ожидают значительного снижения. 1% затруднились ответить.
Среди респондентов, которые поддерживают введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя, 38% считают, что это приведет к незначительному снижению потребления. 27% полагают, что потребление алкоголя никак не изменится, 24% — что значительно снизится, 4% — что значительно вырастет, столько же считают, что потребление алкоголя вырастет незначительно. Еще 4% затруднились ответить.
Меры для снижения потребления алкоголя
Мы поинтересовались у россиян, какие меры, кроме ограничительных, могли бы способствовать снижению уровня потребления алкоголя в обществе. 53% респондентов, которые не поддерживают введение дополнительных ограничений, выступают за пропаганду здорового образа жизни, 42% — за жесткие меры наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним, 29% считают полезными просветительские кампании о вреде алкоголя, 20% поддерживают полный запрет рекламы и демонстрации алкоголя в кино, ТВ и сети, 4% — повышение цен и акцизов. При этом 19% уверены, что никаких дополнительных мер не требуется, а 2% затруднились ответить.
Среди респондентов, которые поддерживают введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя, лишь 1% считают, что кроме ограничительных мер других шагов не требуется. Остальные указывают иные способы воздействия:
- жесткие меры наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним — 69%;
- пропаганда здорового образа жизни — 67%;
- полный запрет рекламы и демонстрации алкоголя в кино, ТВ и сети — 56%;
- просветительские кампании о вреде алкоголя — 46%;
- повышение цен и акцизов — 27%;
- затруднились ответить — 2%.
Ограничение времени продажи алкоголя
Идею продажи алкоголя в магазинах только с 11:00 до 19:00 полностью поддерживают 56% респондентов. Скорее поддерживают — 23%, скорее не поддерживают — 12%, и лишь 6% категорически против таких мер. 3% затруднились ответить.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области алкоголь в будни можно купить только с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. 33% опрошенных относятся к этой мере положительно и считают, что ее стоит распространить на другие регионы. 24% оценивают ее скорее положительно, чем отрицательно, 16% относятся нейтрально, 14% — скорее отрицательно, чем положительно, а 10% — отрицательно, считая, что мера чрезмерна. 3% затруднились с ответом.
Ограничения продажи алкоголя в выходные и праздничные дни
Если говорить об ограничении продажи алкоголя в выходные и праздничные дни, полный запрет поддерживают 41% опрошенных, только ограничение времени продажи — 39%, не поддерживают дополнительные ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни — 18%. Затруднились ответить 2%.
Ограничение продажи алкоголя в заведениях, ориентированных на семьи с детьми
11% скорее поддерживают, 4% — скорее против, и лишь 2% категорически против подобных мер. Еще 2% затруднились ответить.
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.