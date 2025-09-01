Более половины россиян против дополнительных ограничений на продажу алкоголя: результаты опроса Новостей Mail

С 1 марта 2025 года в Вологодской области алкоголь в будни можно купить только с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. 33% опрошенных относятся к этой мере положительно и считают, что ее стоит распространить на другие регионы. 24% оценивают ее скорее положительно, чем отрицательно, 16% относятся нейтрально, 14% — скорее отрицательно, чем положительно, а 10% — отрицательно, считая, что мера чрезмерна. 3% затруднились с ответом.