Прикамца будут судить за поджог дома гостеприимного приятеля

В Лысьве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе прошлого года в дежурную часть полиции от дежурного системы 112 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома.
Следствие установило, что пожар произошел по злому умыслу знакомого хозяина жилища. Фигурант с разрешения владельца с 2023 года проживал в его доме, но накануне во время совместных возлияний между мужчинами произошла ссора, и договоренность была разорвана.
Квартирант решил выместить обиду и поджег дрова, которые находились со стороны ограды. Облив их горючей смесью и удостоверившись, что пламя разгорается, ушел.
Помогли неравнодушные соседи. Они позвонили в пожарную часть и разбудили хозяина, тот сразу вышел из загоревшегося дома. Владельцам был нанесен материальный ущерб на общую сумму 300 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело передано в суд.