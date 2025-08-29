В селе Хомутово Иркутской области благоустроили спортплощадку «Аркуда»

Спортивную площадку «Аркуда» в селе Хомутово Иркутской области благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики.
Новое пространство «Аркуда» (это слово означает «медведь» на древнеславянском языке) появилось на улице Днепровской. Там оборудовали зону для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Также разместили современные тренажеры, уложили травмобезопасное покрытие и смонтировали ограждение.
Напомним, что всего за этот год в Приангарье обновят 55 общественных и 24 дворовые территории. В частности, работы уже завершили на площадке в селе Мельница. Там специалисты установили качели, скамейки и урны, а также освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.