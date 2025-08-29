В Костроме откроется Центр культурного развития

Современный Центр культурного развития построят на улице Профсоюзной в Костроме в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Специалисты уже возвели трехэтажное здание учреждения. Также они смонтировали кровлю и каркас внутренних перегородок, застеклили оконные блоки, установили два лифта. Сейчас на объекте проводят внутренние отделочные работы, облицовывают фасад и приводят в порядок входные группы. Помимо этого, мастера проводят сети теплоснабжения. Еще в планах построить котельную.
В новом Центре культурного развития будут проводить выставки, спектакли, кинопоказы. На его базе смогут действовать творческие студии, мастерские, дискуссионные клубы. Для этого там оборудуют многофункциональный зал.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.