Количество рейсов по маршруту Иркутск — Бодайбо увеличат из-за высокого спроса

Отличные новости для всех, кто летает между Иркутском и Бодайбо! Местная авиакомпания, прислушавшись к просьбам жителей, увеличивает количество рейсов по этому маршруту. Уже в сентябре 2025 года самолеты будут летать не пару раз, а целых шесть дней в неделю — с понедельника по пятницу и в воскресенье. В некоторые дни запланировано даже по три вылета в сутки, так что добраться станет намного проще. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиакомпании.