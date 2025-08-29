Количество рейсов по маршруту Иркутск — Бодайбо увеличат из-за высокого спроса

Отличные новости для всех, кто летает между Иркутском и Бодайбо! Местная авиакомпания, прислушавшись к просьбам жителей, увеличивает количество рейсов по этому маршруту. Уже в сентябре 2025 года самолеты будут летать не пару раз, а целых шесть дней в неделю — с понедельника по пятницу и в воскресенье. В некоторые дни запланировано даже по три вылета в сутки, так что добраться станет намного проще. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Что касается цен, то тут все как всегда зависит от даты. К примеру, если присмотреться к сентябрю, то на 8-е число билет обойдется примерно в 32 тысячи рублей, а всего через несколько дней, 12-го, — уже дешевле, около 23 тысяч. Самые низкие цены пока можно поймать на октябрь — перелет в одну сторону в эконом-классе будет стоить от 15 тысяч.
Напомним, что цены могут меняться, поэтому перед покупкой лучше сразу уточнять актуальную стоимость на нужный день.
