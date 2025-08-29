Хулиганов-поджигателей начали искать в Ростове после публикации видео в соцсетях

В Ростове-на-Дону начали искать поджигателей, едва не устроивших серьезные пожары в Первомайском районе города. Об этом 29 августа рассказали в донском главке МВД.
— В социальных сетях появилось видео со сгоревшими участками. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности участников инцидента, — сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Жителей и гостей донской столицы просят сообщать о поджогах в полицию.
Напомним, ранее о «банде поджигателей» и «дымящихся проплешинах в роще и парке Глазго» рассказала местная жительница. Женщина отметила, что пожарные в какой-то момент могут просто не успеть вовремя приехать на вызов, тогда огонь будет угрожать «всему Лелюшенковскому лесопарку и жилым домам».
