Хулиганов-поджигателей начали искать в Ростове после публикации видео в соцсетях

Полицейские начали разбираться в поджогах на территориях рощи и парка в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали искать поджигателей, едва не устроивших серьезные пожары в Первомайском районе города. Об этом 29 августа рассказали в донском главке МВД.

— В социальных сетях появилось видео со сгоревшими участками. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности участников инцидента, — сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Жителей и гостей донской столицы просят сообщать о поджогах в полицию.

Напомним, ранее о «банде поджигателей» и «дымящихся проплешинах в роще и парке Глазго» рассказала местная жительница. Женщина отметила, что пожарные в какой-то момент могут просто не успеть вовремя приехать на вызов, тогда огонь будет угрожать «всему Лелюшенковскому лесопарку и жилым домам».

