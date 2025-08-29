Роспотребнадзор напомнил школьникам о важности режима дня

Перед новым учебным годом Роспотребнадзор напомнил о необходимости правильно организовать день школьников. Четкий распорядок, уверяют специалисты, помогает детям сохранять высокую работоспособность, легче справляться с нагрузкой и поддерживать здоровье. Особенно это важно для учеников начальной школы, когда организм активно растет и нуждается в регулярном отдыхе.
Одним из главных элементов режима специалисты называют полноценный сон. Ведомство приводит нормы, которых стоит придерживаться родителям. Детям от четырех до семи лет требуется не меньше 11 часов ночного отдыха. В возрасте 8−10 лет — около 10 часов, школьникам 11−14 лет — не менее девяти часов. Подросткам от 15 лет достаточно спать восемь с половиной часов. Оптимальным временем для подъема специалисты считают не ранее 07:00.
Не менее важен и правильный завтрак. Эксперты подчеркивают, что пропускать утренний прием пищи нельзя: именно он обеспечивает организм энергией для продуктивного дня.
День ребенку полезно начинать с зарядки. Утренние упражнения, занимающие 10−15 минут, улучшают кровообращение, включают мозг и создают положительный эмоциональный фон. Для малышей упражнения можно превратить в игру, подросткам подходят растяжка, наклоны, приседания и легкий бег на месте. Главное условие — комфортный темп и регулярность.
Роспотребнадзор также отмечает, что в расписании должно быть место для прогулок и подвижных игр. Каждый день дети должны проводить на свежем воздухе не менее двух часов. Такая физическая активность укрепляет иммунитет, снижает утомляемость и помогает поддерживать хорошее настроение.