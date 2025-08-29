Роспотребнадзор напомнил школьникам о важности режима дня

Одним из главных элементов режима специалисты называют полноценный сон. Ведомство приводит нормы, которых стоит придерживаться родителям. Детям от четырех до семи лет требуется не меньше 11 часов ночного отдыха. В возрасте 8−10 лет — около 10 часов, школьникам 11−14 лет — не менее девяти часов. Подросткам от 15 лет достаточно спать восемь с половиной часов. Оптимальным временем для подъема специалисты считают не ранее 07:00.