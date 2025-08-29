40 тысяч рублей готовы платить учителям в Нижегородской области

Учителям в Нижегородской области готовы платить 40 тысяч рублей. Соответствующую информацию представили эксперты hh.ru.
Согласно информации, всего с начала года в России было опубликовано 71,6 тысяч вакансий для педагогов. В Москве было опубликовано более 16,7 тысяч предложений. Также лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург — 10 тысяч, а в Нижегородской области — 2,2 тысячи вакансий.
Самые высокие зарплаты учителям в регионах ПФО предлагают в Республике Татарстан — 49,5 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге Пензенская область, там учителям предлагают зарплату 45 тысяч рублей. В Нижегородской области учителям предлагают 40,1 тысячу рублей.