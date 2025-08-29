40 тысяч рублей готовы платить учителям в Нижегородской области

Согласно информации, всего с начала года в России было опубликовано 71,6 тысяч вакансий для педагогов. В Москве было опубликовано более 16,7 тысяч предложений. Также лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург — 10 тысяч, а в Нижегородской области — 2,2 тысячи вакансий.