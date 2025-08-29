Санслужба проверила минский магазин, где по торговому залу бегала мышь. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В интернете было опубликовано видео с грызуном, который бегает по торговому залу гипермаркета, расположенного на Партизанском проспекте, 182. Пользователи сошлись во мнении, что мыши и крысы являются постоянными обитателями крупных магазинов, а также объектов общепита.
В указанный магазин пришли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района. В организации уточнили, что субъектом хозяйствования был заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ со специализированной организацией. И добавили, что акты выполнения работ в торговом объекте были представлены, кратность обработок соблюдается.
«По состоянию на 28 августа в помещениях магазина синантропных грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. В то же время выявлены нарушения в части сбора и временного хранения пищевых отходов», — обратили внимание в санслужбе.
В организации уточнили, что в отношении ответственного должностного лица магазина начат административный процесс.
