Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санслужба проверила минский магазин, где по торговому залу бегала мышь

Санслужба пришла с проверкой в минский магазин после видео с бегающей мышью в зале.

Источник: Комсомольская правда

Санслужба проверила минский магазин, где по торговому залу бегала мышь. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В интернете было опубликовано видео с грызуном, который бегает по торговому залу гипермаркета, расположенного на Партизанском проспекте, 182. Пользователи сошлись во мнении, что мыши и крысы являются постоянными обитателями крупных магазинов, а также объектов общепита.

В указанный магазин пришли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района. В организации уточнили, что субъектом хозяйствования был заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ со специализированной организацией. И добавили, что акты выполнения работ в торговом объекте были представлены, кратность обработок соблюдается.

«По состоянию на 28 августа в помещениях магазина синантропных грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. В то же время выявлены нарушения в части сбора и временного хранения пищевых отходов», — обратили внимание в санслужбе.

В организации уточнили, что в отношении ответственного должностного лица магазина начат административный процесс.

Тем временем популярный ресторан закрыли в Минске из-за отравлений посетителей.

Кстати, сразу два популярных геля для стирки из Польши попали под запрет в Беларуси.

Вместе с тем белорусский певец Александр Солодуха рассказал о грандиозных планах: «Концерт на Октябрьской площади и на Национальном стадионе».