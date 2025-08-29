Омичей приглашают принять участие в создании новогодней открытки и марки

Почта России выпустит марку и авторские открытки, посвященные Новому году. Изображения выберут среди творческих работ конкурса, в котором приглашают принять участие омичей. Подробности сообщает пресс-служба Почта России.
«Участвовать в конкурсе могут как профессиональные омские художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов, достигшие 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвященных Новому году, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. Конкурс призван повысить интерес к коллекционированию марок и авторской художественной миниатюре. Он также поможет получить разнообразные творческие решения при создании марок и открыток», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом, ведомством отдельно отмечено, что работы, созданные нейросетями и прочими приложениями для создания искусственных изображений с помощью программных алгоритмов, без использования навыков авторского мастерства, рассматриваться в рамках конкурса не будут. Подать заявку и выслать на рассмотрение электронный вариант конкурсной работы нужно до 7 сентября. Итоги конкурса объявят 24 сентября 2025 года.