Омичей приглашают принять участие в создании новогодней открытки и марки

«Участвовать в конкурсе могут как профессиональные омские художники и дизайнеры, так и любители, а также студенты и выпускники творческих вузов, достигшие 18 лет. Для этого им нужно создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвященных Новому году, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др. Конкурс призван повысить интерес к коллекционированию марок и авторской художественной миниатюре. Он также поможет получить разнообразные творческие решения при создании марок и открыток», — говорится в сообщении пресс-службы.