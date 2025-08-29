В селе Екатеринославка Амурской области появится «Парк Культур»

На общественной территории разместят кафе, оборудуют зону для отдыха с шахматными столами, а также площадки для воркаута и катания на скейтбордах. Еще там установят лавочки с навесами и возведут амфитеатр для проведения мероприятий. А центральным элементом парка станет «Круг культур». Он будет разделен на пять секторов, посвященных основным сельскохозяйственным культурам Приамурья: сое, ячменю, пшенице, кукурузе и гречихе.