В селе Екатеринославка Амурской области появится «Парк Культур»

Общественное пространство «Парк Культур» благоустроят в селе Екатеринославка Амурской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
На общественной территории разместят кафе, оборудуют зону для отдыха с шахматными столами, а также площадки для воркаута и катания на скейтбордах. Еще там установят лавочки с навесами и возведут амфитеатр для проведения мероприятий. А центральным элементом парка станет «Круг культур». Он будет разделен на пять секторов, посвященных основным сельскохозяйственным культурам Приамурья: сое, ячменю, пшенице, кукурузе и гречихе.
«Завершить благоустройство планируют до конца ноября следующего года. В этом году запланированы демонтажные и дренажные работы, а также необходимо провести освещение. Работы на объекте уже начались: в парке снимают старое асфальтобетонное покрытие и устанавливают ограждение», — рассказала заместитель главы администрации Екатеринославского сельсовета Ксения Доценко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.