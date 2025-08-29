49 детей-мигрантов в Нижегородской области завалили тест по русскому языку

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минобрнауки. В регионе с 1 апреля организовано обязательное тестирование детей-иностранцев и лиц без гражданства на знание русского языка. Оно проводится в соответствии с федеральным законодательством и позволяет определить, достаточно ли уровня владения языком для освоения программ начального, основного и среднего общего образования. Успешное прохождение теста является одним из условий зачисления в школу. Для проведения проверки определено 72 организации — такие учреждения есть в каждом муниципальном образовании.
Полный перечень размещен на сайте министерства образования и науки Нижегородской области.
По информации ведомства, на сегодняшний день тестирование прошли 118 детей. Из них 69 справились с заданием, 49 — провалили.
Успешно сдавшие экзамен уже зачислены в школы. Большая часть детей пошли в первый класс — 59 учеников. Также 2 ребенка определены во второй класс, 1 — в третий, 3 — в четвертый, 1 — в пятый, 2 — в шестой и 1 — в седьмой. Тем, кто не справился с тестированием, школы предлагают пройти дополнительное обучение русскому языку.
С полным перечнем образовательных организаций, реализующих такие программы, можно ознакомиться на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что В Госдуму внесут доработанный проект о платной учёбе детей мигрантов.