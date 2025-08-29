49 детей-мигрантов в Нижегородской области завалили тест по русскому языку

Успешно сдавшие экзамен уже зачислены в школы. Большая часть детей пошли в первый класс — 59 учеников. Также 2 ребенка определены во второй класс, 1 — в третий, 3 — в четвертый, 1 — в пятый, 2 — в шестой и 1 — в седьмой. Тем, кто не справился с тестированием, школы предлагают пройти дополнительное обучение русскому языку.