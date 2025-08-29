Западные СМИ раскрыли основу иностранного военного контингента на Украине

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Politico, Великобритания и Франция активно убеждают союзников присоединиться к оказанию военной поддержки.
После встречи Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа вновь активизировались дискуссии о возможном размещении западных военных на Украине для обеспечения безопасности.
Европейские лидеры предложили создать 40-километровую буферную зону между Россией и Украиной после подписания мирного договора между странами.
По информации Politico, существуют разногласия относительно параметров этой зоны. Отмечается, что позиция Киева остается неясной, поскольку предложение может потребовать территориальных компромиссов. При этом США, «похоже, не участвуют в обсуждениях» этого вопроса, уточняет издание.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не поддерживает идею по размещению военного контингента западных стран на Украине. Он отметил, что «не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО».