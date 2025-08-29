Россиянам рассказали, как правильно выбирать яблоки

Одним из главных свойств яблок специалисты называют поддержку иммунитета. В них содержатся витамины А, С, Е, К и группы B, а также микроэлементы — калий, кальций, железо и магний. Такой набор помогает поддерживать нормальное давление, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет ногти. Кроме того, яблоки богаты клетчаткой. Содержащийся в кожуре пектин стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, что также укрепляет защитные функции организма.