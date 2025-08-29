Россиянам рассказали, как правильно выбирать яблоки

В Роспотребнадзоре напомнили, что яблоки одинаково полезны и детям, и взрослым. Их можно включать в рацион как перекус или десерт, при этом фрукт не только утоляет голод, но и положительно сказывается на состоянии организма.
Одним из главных свойств яблок специалисты называют поддержку иммунитета. В них содержатся витамины А, С, Е, К и группы B, а также микроэлементы — калий, кальций, железо и магний. Такой набор помогает поддерживать нормальное давление, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет ногти. Кроме того, яблоки богаты клетчаткой. Содержащийся в кожуре пектин стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, что также укрепляет защитные функции организма.
Большое внимание эксперты уделяют влиянию яблок на сердечно-сосудистую систему. Антиоксидантные вещества — флавоноиды и полифенолы — защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Установлено, что регулярное употребление яблок снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает состояние сосудов и уменьшает риск инфаркта и инсульта.
Фрукты полезны и с точки зрения профилактики диабета второго типа. Растворимая клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки глюкозы после еды. Однако специалисты уточняют: сладкие сорта имеют более высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом рекомендуется выбирать кислые яблоки и ограничивать их количество.
Желательно отдавать предпочтение местным сортам — они обычно полезнее и не требуют длительного хранения и обработки для транспортировки.
Еще один совет Роспотребнадзора касается употребления яблок. Перед едой плоды необходимо тщательно мыть под проточной водой, уделяя внимание плодоножке, где могут скапливаться загрязнения. Для очистки можно использовать соду. Эксперты также напоминают: именно в кожуре содержится большая часть полезных веществ, поэтому по возможности очищать яблоки не стоит.