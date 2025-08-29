Ричмонд
Дмитрий Чернышенко открыл корпус кампуса мирового уровня в Новосибирске

В здании одновременно могут находиться около 1,7 тысячи студентов.

Источник: Национальные проекты России

Новый корпус поточных аудиторий открыли в Новосибирском государственном университете (НГУ) при участии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он является самым большим зданием из трех объектов второй очереди современного кампуса, строительство которого продолжается по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщается на сайте кабмина.

«Сегодня у нас большой праздник: мы вводим в жизнь новый учебный корпус, где одновременно могут находиться около 1,7 тысячи студентов. Самая большая аудитория — на 400 человек. Хочется, чтобы здесь как можно скорее началась студенческая и научная жизнь», — сказал вице-премьер.

Он поблагодарил строителей, руководство региона и НГУ, которые создали комфортные условия для обучения и развития студентов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь отметил, что строительство корпусов — это новая миссия и положение университета в Академгородке и в целом на научно-образовательной карте страны.

Чернышенко поздравил первокурсников механико-математического факультета НГУ 2025 года и вручил студенческие билеты ребятам, поступившим в вуз без вступительных испытаний. Он также провел совещание по вопросам создания центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», оценил ход строительства зданий и монтажа научного оборудования.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

