Синоптики сказали о погоде на 1 сентября 2025 года в Беларуси

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о погоде на 1 сентября 2025 года в Беларуси. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в Беларуси в первый день осень ожидается переменная облачность. В ночные часы в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Днем осадков не прогнозируется.

Ветер окажется неустойчивый, днем северный, местами по стране порывистый. Температура воздуха ночью окажется от +11 до +17 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +27 градусов. По югу Беларуси воздух прогреется до +29 градусов.

Ранее мы писали, что Минобразования определена тема первого урока в белорусских школах.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

Кстати, «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября: «Оплата наличными будет невозможна».