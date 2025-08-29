Синоптики сказали о погоде на 1 сентября 2025 года в Беларуси. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в Беларуси в первый день осень ожидается переменная облачность. В ночные часы в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Днем осадков не прогнозируется.
Ветер окажется неустойчивый, днем северный, местами по стране порывистый. Температура воздуха ночью окажется от +11 до +17 градусов. Днем прогнозируется от +20 до +27 градусов. По югу Беларуси воздух прогреется до +29 градусов.
