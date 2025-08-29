Жителей Югры приглашают на обучение в «Школу фермера»

Конкурсный отбор на обучение могут пройти как действующие фермеры, так и те, кто только планирует развивать бизнес в сфере агропромышленного комплекса. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке, а также отправить заполненные анкету и согласие на обработку персональных данных на почту dpoakademia@mail.ru. Заявки принимаются до 18 сентября.