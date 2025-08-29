Жителей Югры приглашают на обучение в «Школу фермера»

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приглашают принять участие в образовательном проекте «Школа фермера», сообщили в региональном департаменте промышленности. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Конкурсный отбор на обучение могут пройти как действующие фермеры, так и те, кто только планирует развивать бизнес в сфере агропромышленного комплекса. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке, а также отправить заполненные анкету и согласие на обработку персональных данных на почту dpoakademia@mail.ru. Заявки принимаются до 18 сентября.
Слушателями станут 25 предпринимателей. Занятия начнутся с конца сентября и продлятся 2,5 месяца. Теоретический блок будет проходить на площадке Государственного аграрного университета Северного Зауралья. А практические навыки участники смогут отработать с представителями ведущих компаний сельскохозяйственной отрасли региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.