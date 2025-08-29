В России создали первый тест для выявления 25 вирусов разом

Тест ориентирован на выявление всех основных возбудителей острых респираторных инфекций. С его помощью можно обнаружить энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавирус. Такой комплексный подход позволяет врачам быстрее устанавливать диагноз и назначать эффективное лечение.