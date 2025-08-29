Ричмонд
В России создали первый тест для выявления 25 вирусов разом

Российские медики получили инструмент, который может заметно улучшить качество и оперативность диагностики ОРВИ и гриппа. Разработка Роспотребнадзора открывает новые возможности в борьбе с вирусными инфекциями и укреплении здоровья населения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash.com

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о создании новой тест-системы, которая способна определять сразу 25 различных вирусов. Это первый зарегистрированный в России диагностический набор с настолько широким охватом.

Тест ориентирован на выявление всех основных возбудителей острых респираторных инфекций. С его помощью можно обнаружить энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавирус. Такой комплексный подход позволяет врачам быстрее устанавливать диагноз и назначать эффективное лечение.

Создатели отмечают, что система отличается высокой точностью, а использование собственных производственных мощностей полностью исключает зависимость от зарубежных поставок. Это делает диагностику более доступной и устойчивой к перебоям.

Разработка особенно важна в периоды сезонных подъемов заболеваемости, когда нагрузка на медицинские учреждения резко возрастает. Возможность раннего выявления инфекции играет ключевую роль в предотвращении осложнений и распространения вирусов.

Эксперты подчеркивают, что внедрение подобных технологий является значимым шагом в обеспечении эпидемиологической безопасности населения. По их мнению, новые тесты помогут не только ускорить процесс диагностики, но и создать более надежную систему контроля за инфекционными заболеваниями.