В детском саду № 50 в Новороссийске открыли отремонтированный бассейн

Педагоги готовят авторскую программу тренировок для дошкольников.

Обновленный бассейн открыли в детском саду № 50 в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты облицевали чашу бассейна новой плиткой и сделали гидроизоляцию. Еще они заменили систему нагрева и фильтрации воды и освещение.

С начала учебного года в детском саду запланированы регулярные дополнительные занятия по плаванию. Для этого педагоги разработают авторскую программу для дошкольников. В отремонтированном бассейне также будут проводить различные спортивные мероприятия и фестивали.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.