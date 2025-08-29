Ричмонд
ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 4,6 тыс. легковушек

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Евросоюз ожидают свыше 4,6 тыс. легковушек, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Источник: БелТА

Въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») ожидают 4015 легковушек и 15 автобусов. С понедельника сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 36% авто.

590 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Их сотрудники с понедельника оформили 55% автомобилей.

Меньше всего грузового транспорта с начала недели приняли на свою территорию контрольные службы литовского погранперехода «Мядининкай» («Каменный Лог») — только 13% фур.

Перед «Шальчининкаем» («Бенякони») находятся 280 грузовиков. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси 32% авто от нормы.

