В Краснодаре газифицировали жилой массив поселка Пригородного

В поселке Пригородном Краснодара запустили газ в жилом массиве.

Источник: Reuters

Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

«Это большое событие для многодетных семей, которые уже строят и только проектируют там свои дома», — отметил мэр Краснодара в своем телеграм-канале. По его словам, особенно символичным стало событие для супругов Ирины и Сергея, воспитывающих троих детей.

Земельный участок они получили еще в 2017 году и с тех пор постепенно возводят жилье. Теперь, с появлением газа, обустройство дома ускорится, подчеркнул глава Краснодара.

По сложившейся традиции хозяйка приготовила яичницу и угостила гостей горячим чаем. Евгений Наумов пожелал семье процветания.

Напомним, что ранее газоснабжение подвели к массивам в поселке Лазурном и станице Старокорсунской. Для этого специалисты «Краснодаргоргаза» проложили 16,5 километра газопровода.

Ранее «МК на Кубани» писал, что по программе догазификации в этом году подведены сети к 1 481 домовладению Краснодара.