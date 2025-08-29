Более 1200 пенсионеров прошли лечение в оздоровительном центре Подмосковья

Курс реабилитации в социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» с начала этого года завершили свыше 1,2 тыс. жителей Подмосковья старшего возраста. Помощь пенсионерам оказывается в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Наш центр круглогодично предоставляет социальные услуги пенсионерам региона. Только в этом году помощь в нем получили более 1200 жителей. Особое внимание в центре уделяется индивидуальному подходу: для каждого составляется персональный план реабилитации, учитывающий состояние здоровья и рекомендации врачей», — рассказал директор центра Дмитрий Еремейцев.
В учреждении организованы разнообразные лечебные программы. Это массажные процедуры, спелеосеансы с использованием соляных ламп, галокамера, лечебная физкультура, оздоровительные программы «Бодрость-актив», «Гармония-антистресс», «Индивидуальная», «Спортландия», «Калейдоскоп».
В центре также оказывают индивидуальную психологическую помощь, проводят тренинги с психологом и циклы групповых занятий «Помоги себе сам». Важной частью каждого заезда становится культурно-развлекательная программа. К услугам отдыхающих библиотека, комната отдыха, бильярд и ежедневные познавательно-развлекательные мероприятия. По желанию отдыхающих организуются экскурсии в Ново-Иерусалимский монастырь.
Как уточнили в министерстве социального развития Подмосковья, продолжительность курса составляет 21 день. Размещаются получатели услуг в двухместных и трехместных комфортабельных номерах. На территории центра есть беседки, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, площадки для игры в волейбол, теннис, мини-футбол, столы для игры в настольный теннис и тренажерный зал.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.