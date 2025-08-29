Hypertension: Флаванолы какао предотвращают раннее повышение давления

В исследовании приняли участие 21 442 пожилых человека: женщины от 65 лет и мужчины от 60 лет. Участники случайным образом получали либо добавку с экстрактом какао и мультивитамином, либо плацебо без биологически активных соединений. Для анализа влияния какао на риск гипертонии отдельно рассмотрели группу из 8 905 человек без повышенного давления на момент начала эксперимента.