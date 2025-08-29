В селе Лермонтово Пензенской области открылась модернизированная библиотека

В учреждение закупили более 2,5 тыс. книг. Среди них классическая, современная, научно-популярная и детская литература, а также издания с дополненной реальностью и объемными иллюстрациями. А еще библиотечный фонд пополнили краеведческие экземпляры. Кроме того, там создали пространства для учебы, работы и отдыха.