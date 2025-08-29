Ричмонд
В селе Лермонтово Пензенской области открылась модернизированная библиотека

Для учреждения закупили более 2,5 тысячи книг, а также в нем создали пространства для учебы, работы и отдыха.

Источник: Национальные проекты России

Лермонтовскую сельскую библиотеку в Белинском районе Пензенской области модернизировали до статуса модельной при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В учреждение закупили более 2,5 тыс. книг. Среди них классическая, современная, научно-популярная и детская литература, а также издания с дополненной реальностью и объемными иллюстрациями. А еще библиотечный фонд пополнили краеведческие экземпляры. Кроме того, там создали пространства для учебы, работы и отдыха.

«В ходе модернизации было приобретено современное оборудование, и теперь библиотека — это динамичный центр доступа к знаниям в любых форматах, место для обучения, творчества и общения, активно использующий цифровые инструменты», — отметил глава Белинского района Сергей Сорокин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.