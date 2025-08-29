Ричмонд
Изменится ли пенсионный возраст в 2026 году для женщин в Казахстане?

В 2026 году пенсионный возраст в Казахстане останется без изменений. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 61 год, сообщает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

В ЕНПФ сообщают, что для женщин действующий возраст сохранится до конца 2027 года. Однако с 1 января 2028 года начнется постепенное повышение:

— 2028 год — 61,5 года,

— 2029 год — 62 года,

— 2030 год — 62,5 года,

— 2031 год — 63 года.

Таким образом, с 2031 года пенсионный возраст в Казахстане для мужчин и женщин будет единым — 63 года.

Согласно данным Минтруда и соцзащиты населения РК, на 1 августа 2025 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 497 тыс. человек.

Выплаты из бюджета

С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсии было направлено 2 трлн 451,4 млрд тенге, в том числе:

— на базовую пенсию — 793 млрд тенге,

— на солидарную пенсию — 1 трлн 658,4 млрд тенге.

Средний размер совокупной пенсии по состоянию на 1 августа 2025 года составил 143 097 тенге, в том числе:

— солидарная пенсия — 95 491 тенге,

— базовая пенсия — 47 606 тенге.

Индексация и повышение базовой пенсии

С 1 января 2025 года:

— базовая пенсия увеличена на 6,5% (в соответствии с прогнозным уровнем инфляции),

— солидарная пенсия — на 8,5% (с опережением инфляции на 2%).

Кроме того, с 2023 года по поручению Президента РК продолжается поэтапное ежегодное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии:

— минимальная базовая пенсия с 1 января 2025 года выросла с 65% до 70% от прожиточного минимума — это 32 360 тенге;

— максимальная — с 105% до 110%, что составляет 50 851 тенге.

Как рассчитывается базовая пенсия

С 1 июля 2018 года базовая пенсия назначается индивидуально, с учетом стажа участия в пенсионной системе. В стаж включаются:

— трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года;

— периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Принцип расчета:

— при стаже 10 лет и менее — базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума;

— за каждый год сверх 10 лет добавляется +2%;

— при стаже 20 лет — 90% от прожиточного минимума;

— при стаже 30 лет и более — максимальные 110% от прожиточного минимума.

Таким образом, чем регулярнее уплачиваются пенсионные взносы, тем выше размер базовой пенсии.

Размеры пенсионных выплат по возрасту также зависят от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период.