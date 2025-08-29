Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл новую аудиторию НГУ в Академгородке Новосибирска

В Новосибирском государственном университете появилась современная поточная аудитория площадью 16 тысяч квадратных метров.
В Академгородке 29 августа прошла церемония открытия новой поточной аудитории НГУ. На мероприятие прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишет Сиб.фм.
По словам депутата Госдумы Александра Аксененко, новое пространство оборудовано по современным стандартам и рассчитано на обучение студентов в максимально комфортных условиях.
«Здесь всё сделано на высшем уровне, чтобы поступившие в этом году ребята могли учиться в лучших аудиториях», — отметил он в эфире BFM-Новосибирск.
Аксененко подчеркнул, что приезд федерального вице-премьера показывает значимость как самого университета, так и Академгородка для страны.
Строительство кампуса НГУ стало частью федеральной программы, запущенной Минобрнауки в 2021 году. Университет вошёл в число первых восьми проектов, одобренных премьером Михаилом Мишустиным. Стоимость возведения комплекса превысила 11 млрд рублей, финансирование обеспечили федеральный бюджет и благотворительные фонды.