Омский участник кругосветной экспедиции достиг самого северного города России

«Если погода будет благоприятной, яхта зайдет в бухту Певека, где расправит свои паруса, чтобы порадовать местных жителей. Также экипаж планирует устранить ряд поломок и запастись провизией для длительного перехода в Анадырь. В административном центре Чукотского автономного округа путешественники намерены подготовиться к дальнейшей части экспедиции, которая пройдет по Тихому океану», — говорится в сообщении ведомства.