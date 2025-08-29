Омский участник кругосветной экспедиции достиг самого северного города России

Российско-бразильская кругосветная экспедиция «Братство-2025», с омичом Сергеем Щербаковым на борту, достигла самого северного города России. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Омской области.
Российско-бразильская кругосветная парусная экспедиция «Братство-2025» достигла самого северного города России — Певека, который расположен на берегу Восточно-Сибирского моря. Экипажу яхты пришлось преодолевать льды, поэтому возникла некоторая задержка.
«Если погода будет благоприятной, яхта зайдет в бухту Певека, где расправит свои паруса, чтобы порадовать местных жителей. Также экипаж планирует устранить ряд поломок и запастись провизией для длительного перехода в Анадырь. В административном центре Чукотского автономного округа путешественники намерены подготовиться к дальнейшей части экспедиции, которая пройдет по Тихому океану», — говорится в сообщении ведомства.
Уникальное путешествие проходит на яхте Fraternidade («Братство»), которую спроектировал и построил известный бразильский яхтсмен Алейшо Белов. Экспедиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 200-летию установления дипломатических отношений России и Бразилии. Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского города Салвадор. Завершится путешествие в начале следующего года. В экспедиции принимает участие известный омский яхтсмен Сергей Щербаков.