В казанском парке Сад рыбака провели накануне фестиваль добрососедства «Наш двор». Праздничная программа собрала горожан, активистов, гостей. Все делились впечатлениями от изменений, которые произошли по республиканской программе.
Казанцы рассказывали, как республиканская программа повлияла на качество жизни за последние пять лет. Со сцены выступили член партии «Единая Россия» Искандер Гиниятуллин, представитель республиканского актива — депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, член Штаба общественной поддержки, директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей Евгения Коцарь.
Фестиваль добрососедства «Наш двор» — это подведение итогов большой пятилетней работы, это свыше пяти тысяч благоустроенных дворов, как следствие, интересная, содержательная жизнь их жителей. Можно гулять с детьми, просто на лавочке посидеть в красивом благоустроенном пространстве. Это подведение итогов работы, когда создается общественное пространство не только в Казани, по всей республике, сказала Татьяна Ларионова.
Она подчеркнула, что такие праздники, как фестиваль «Наш двор», помогают почувствовать атмосферу добрососедства и единения. По словам Ларионовой, Татарстан меняется и преображается его столица, другие города, «Без бергэ! Без булдырабыз!» отражает настрой на созидательную работу.
На фестивале Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что горожане приняли активное участие в выполнении программы «Наш двор». Ни одно проектное решение по благоустройству не было принято без учета мнения жителей.
В столице в последние годы обновляются парки и скверы, дороги, социальные объекты, дома и дворы. Все это удается сделать благодаря программе «Наш двор», государственным программам и поддержке руководства республики. В столице около трех тысяч дворов получили новую жизнь.
В завершение праздника чествовали жителей Адмиралтейской слободы, активно участвующих в программе «Наш двор». Им вручены благодарственные письма Рустама Минниханова.
А после фестиваля в Саду рыбака перед собравшимися выступила группа «Яро-фолк»: программа организована в рамках проекта «Лето в Татарстане».
Рядом с площадками фестиваля работали пикетные палатки «Единой России»: раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ — Рустама Минниханова.
Работы по программе «Наш двор» затронули условия жизни около полутора миллионов татарстанцев, в том числе свыше 300 тысяч детей. Благоустроено 5 174 двора.
Программа открыта в 2020-м по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года — Раиса РТ). Он поручил партии обсудить с жителями стандарты благоустройства. В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» воплощает республиканскую программу «Наш двор» в Татарстане, аналогов нет в других регионах.