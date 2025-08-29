В Хакасии установят комплексы фиксации нарушений ПДД

Три современных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установят в Хакасии в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Новые комплексы разместят на перекрестках улиц Юбилейной и Генерала Тихонова, а также Мира и Пушкина в Черногорске. Еще такие устройства смонтируют в Саяногорске. Там их, в частности, разместят на пересечении улиц Ленина и Пионерской. Завершить работы планируют до конца сентября.
Камеры будут выявлять случаи превышения скорости, распознавать номера автомобилей и проверять их по базам розыска. Также они смогут следить за соблюдением правил стоянки или остановки. Более того, камеры будут отслеживать случаи движения на запрещающий сигнал светофора, выезда на встречную полосу или за стоп-линию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.