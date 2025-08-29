В Хакасии установят комплексы фиксации нарушений ПДД

Новые комплексы разместят на перекрестках улиц Юбилейной и Генерала Тихонова, а также Мира и Пушкина в Черногорске. Еще такие устройства смонтируют в Саяногорске. Там их, в частности, разместят на пересечении улиц Ленина и Пионерской. Завершить работы планируют до конца сентября.