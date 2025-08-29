В Федоровскую больницу в Башкирии поступил хирургический светильник

Федоровская центральная районная больница (ЦРБ) в Республике Башкортостан получила потолочный хирургический светильник в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Оборудование необходимо при проведении хирургических операций и диагностических исследований. Отметим, что площадь освещения и цветовую температуру можно регулировать. Прибор надежно фиксируется в необходимом положении.
«Новое оборудование значительно повысит качество проведения хирургических вмешательств, обеспечивая более точное и безопасное освещение операционного пространства. Это позволит врачам более эффективно выполнять сложные диагностические манипуляции и операции, повысит уровень безопасности пациентов», — отметил главный врач Федоровской ЦРБ Олег Белоусов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.