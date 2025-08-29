Органические отходы составили 8−10% глобальных выбросов парниковых газов

И если в Европе и США почти вся продукция упакована, то российский рынок отстает на 10−15 лет. Но что кроме упаковки поможет спасти еду от мусорного полигона? Фудшеринг — так считает директор одноименного АНО Александра Купман: «По опросам россияне очень поощряют бережное отношение к еде по социальным, этическим соображениям. И если бы мы отправили те миллионы тонн выброшенных, но еще годных к употреблению продуктов, не в помойку, а вовремя подхватили, распределили и спасли, то мы могли бы накормить всех тех людей, которым на эту еду не хватает денег».