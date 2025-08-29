Неопубликованные песни Высоцкого оживили с помощью ИИ

Неожиданная находка в архивах семьи и поклонников Владимира Высоцкого стала основой для нового альбома «Высота». На виниле он выйдет ограниченным тиражом — всего пять тысяч экземпляров, а также появится на цифровых сервисах. Параллельно готовится масштабный шоу-концерт с использованием технологий, позволяющих соединить прошлое и настоящее на одной сцене.