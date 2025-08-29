Неопубликованные песни Высоцкого оживили с помощью ИИ

Неожиданная находка в архивах семьи и поклонников Владимира Высоцкого стала основой для нового альбома «Высота». На виниле он выйдет ограниченным тиражом — всего пять тысяч экземпляров, а также появится на цифровых сервисах. Параллельно готовится масштабный шоу-концерт с использованием технологий, позволяющих соединить прошлое и настоящее на одной сцене.
Создатели проекта рассказали «Газете.RU», что работа над альбомом началась с изучения десятилетиями недоступных записей. В коллекциях поклонников и музыкантов нашли уникальные концертные версии, редкие студийные дубли, а также домашние фонограммы, которые считались безвозвратно утраченными. Часть материала обнаружилась даже в архивах театров.
Чтобы восстановить старые носители, применили современные технологии искусственного интеллекта. Алгоритмы помогли очистить голос Высоцкого, сохранив его тембр и эмоциональность. Впрочем, музыканты подчеркивают: речь идет не о ремиксах, а о бережном новом прочтении. Аранжировки создавались живыми исполнителями, которые стремились соединить дух эпохи поэта с музыкальными возможностями XXI века.
Шоу-концерт, который готовится в поддержку альбома, обещает стать культурным событием. На сцене зрители увидят цифровых аватаров современных артистов: Полины Гагариной, Сергея Безрукова, Сергея Шнурова и других. Такой формат выбран намеренно: с его помощью удастся показать Высоцкого в диалоге с музыкантами нашего времени.
Продюсеры уверены: это позволит зрителям ощутить уникальный эффект присутствия и увидеть творческие дуэты, которые в реальности были бы невозможны. В рамках концерта прозвучат и оригинальные записи, и кавер-версии, исполненные популярными артистами.