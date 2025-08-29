Масштабная вакцинация против гриппа стартовала в Иркутской области

Массовая иммунизация населения началась с 29 августа, вакцина уже поступила в медучреждения региона. Об этом сообщил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов. Он дал старт прививочной кампании против гриппа и ОРВИ, первым поставив вакцину.
Для плановой иммунизации населения против гриппа в преддверии осенне-зимнего эпидемического сезона в Приангарье поступила первая партия противогриппозных вакцин в количестве свыше 237 тыс. доз. Это отечественные препараты «Совигрипп», «Флю-м» и «Ультрикс Квадри». Следующая поставка ожидается в первую неделю сентября, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«Вакцинация против гриппа — это не только забота о собственном здоровье, но и проявление социальной ответственности. Важно воспользоваться возможностью сформировать иммунитет пока не наступил сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Своевременная вакцинация позволяет снизить заболеваемость гриппом, предотвратить тяжелые осложнения и защитить от болезни окружающих, особенно тех, кто наиболее уязвим», — подчеркнул министр.
Планируется охватить прививками в первую очередь группы риска, в которые входят: дети от 6 месяцев, школьники, студенты, медицинские работники, педагоги, работники сферы обслуживания, работники транспорта, беременные, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями.
Напомним, вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях по месту жительства. Для проведения вакцинации необходимо обратиться к участковому врачу или фельдшеру.