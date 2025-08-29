Масштабная вакцинация против гриппа стартовала в Иркутской области

«Вакцинация против гриппа — это не только забота о собственном здоровье, но и проявление социальной ответственности. Важно воспользоваться возможностью сформировать иммунитет пока не наступил сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Своевременная вакцинация позволяет снизить заболеваемость гриппом, предотвратить тяжелые осложнения и защитить от болезни окружающих, особенно тех, кто наиболее уязвим», — подчеркнул министр.