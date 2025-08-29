Безопасность усилят перед Парадом Победы и Днем знаний в Хабаровском крае

В Хабаровском крае усиливают меры безопасности перед сентябрьскими мероприятиями. Это Парад Победы, День знаний и единый день голосования. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
3 сентября в Хабаровске пройдет военный парад к 80-летию Победы над милитаристской Японией. Ожидаются торжества и праздничный салют.
По словам врио замначальника УМВД России по краю Сергея Царькова, в охране порядка будут задействованы более 700 человек: полиция, военная полиция, охранные организации, курсанты института МВД, казаки и дружинники. Во время салюта работать будут около 300 человек, а также резерв из сотрудников полиции, ОМОН и СОБР Росгвардии.
«Для обеспечения безопасности площадь имени Ленина будет перекрыта, по периметру выставят семь контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами. Перекроют также площадь Славы, улицу Гоголя, Уссурийский бульвар и зону у стадиона имени Ленина», — рассказал Сергей Царьков.
Перед началом мероприятий все площадки проверят взрывотехники и кинологи. Для защиты от атак беспилотников создадут специальные посты. Изменят схемы движения транспорта, будут работать эвакуаторы.
Отдельно проработаны меры безопасности на единый день голосования 14 сентября. В крае будут работать 151 избирательная комиссия. Все пункты оборудованы видеонаблюдением и металлодетекторами. Охранять их будут круглосуточно.
Большое внимание уделено школам. По данным замминистра образования Виталия Бруцкого, в регионе 873 образовательных объекта имеют паспорта безопасности, тревожные кнопки, охрану и камеры наблюдения.
1 сентября в Хабаровском крае откроются 368 школ. За парты сядут 154 тысячи учеников. На торжественных линейках будут работать сотрудники МВД и частные охранники.