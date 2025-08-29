Безопасность усилят перед Парадом Победы и Днем знаний в Хабаровском крае

По словам врио замначальника УМВД России по краю Сергея Царькова, в охране порядка будут задействованы более 700 человек: полиция, военная полиция, охранные организации, курсанты института МВД, казаки и дружинники. Во время салюта работать будут около 300 человек, а также резерв из сотрудников полиции, ОМОН и СОБР Росгвардии.